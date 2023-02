"Una storia Valdese", il documentario di Salvo Cuccia al centro sperimentale

Il 17 febbraio è giorno di memoria e di festa per la comunità Valdese. La sala bianca Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo rende omaggio invitando la città alla proiezione del film del regista Salvo Cuccia, “Una storia Valdese”.

Il documentario racconta, in chiave “glocal”, la storia di Gustavo Alàbiso, un fotografo che vive a Karlsruhe, in Germania, il quale decide dopo molti anni di rintracciare i compagni di scuola sul Monte degli Ulivi; è qui, che, negli anni ’60, nasce il Servizio cristiano di Riesi guidato per molti anni da Tullio Vinay (pastore valdese, teologo e senatore della Repubblica) e progettato architettonicamente da Leonardo Ricci.

Il lavoro filmico di Cuccia, è un viaggio fra passato e presente, dove si intrecciano immagini e racconti a partire proprio da Riesi, comune dell’entroterra siciliano, in provincia di Caltanissetta. Per contrastare mafia, povertà e analfabetismo servono scuole, sanità, economia, internazionalità, nascono così la fabbrica di frese d’acciaio “Meccanica Riesi” e una cooperativa di ricamo e la scuola frequentata dal protagonista del film Gustavo Alàbiso.

Alla proiezione parteciperanno la direttrice del CRicd (Centro regionale per l’inventario, la catalogazione e la documentazione) Laura Cappugi, il responsabile della comunità valdese Gaetano Pennino, e il regista, che dialogherà con la direttrice artistica del C.S.C. Costanza Quatriglio e gli studenti del corso di Documentario. All’evento parteciperanno anche gli allievi dell’Accademia di Belle arti e dell’Istituto superiore E. Medi di Palermo.