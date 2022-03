Una storia valdese, il documentario di Salvo Cuccia in anteprima al cinema Rouge et Noir

Una storia valdese, un documentario di Salvo Cuccia in anteprima al cinema Rouge et Noir giovedì 24 marzo alle ore 20.30. Su Netflix da aprile per 5 anni in 18 lingue.

Gustavo Alabiso, un fotografo che vive a Karlsruhe in Germania, decide dopo molti anni di rintracciare i compagni di scuola di Monte degli Ulivi, recuperandone memorie e testimonianze attraverso un lavoro di immagini e narrazione del Servizio Cristiano Valdese di Riesi in Sicilia.

Il viaggio di Gustavo tra Riesi, Genova, Torre Pellice e Prali in Piemonte e poi ancora in Belgio, mette in relazione l’operato dei valdesi e il rapporto tormentato ma produttivo con Riesi nel periodo storico dell’attività mineraria nella zolfara di Trabia Tallarita, in un territorio caratterizzato dal fenomeno mafioso e dall’emigrazione. Affronta questo viaggio avendo vissuto al limite tra mondi profondamente diversi, quello della comunità valdese e la profonda provincia siciliana di quegli anni.

Il documentario racconta i suoi incontri con i compagni che vivono in Italia e all’estero, ma anche il contesto storico e ci consegna una pagina significativa sull’opera di Tullio Vinay, pastore valdese, teologo e senatore della Repubblica che, dopo avere fondato la comunità di Agape e Prali in Piemonte, decise negli anni ’60 di fondare il Servizio Cristiano di Riesi progettato dall’architetto Leonardo Ricci.

Produzione esecutiva Antonio Bellia - Demetra Produzioni, produzione Cricd Pierantonio Passante, musiche Gioele Valenti, suono di presa diretta Danilo Romancino, direttore della fotografia Fabrizio Profeta, montaggio Maurizio Spadaro, regia Salvo Cuccia, progetto “Riesi, Sommatino. Lavoro, migrazioni, confronti, utopie” di Gaetano Pennino, Laura Cappugi.