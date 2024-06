"Umberto Eco. La biblioteca del mondo", Cinema City presenta il documentario

Dopo la prima anticipazione delle scorse settimane con la proiezione del documentario “Per Lucio” per la regia di Pietro Marcello nell'ambito della Sicily Music Conference, Cinema City torna a collaborare ancora con importanti realtà della scena culturale come Una Marina di Libri 2024. Domenica 9 giugno, alle 20:30, nel Parco di Villa Filippina, sarà proiettato il documentario, diretto da Davide Ferrario, "Umberto Eco. La biblioteca del mondo".

La serata, realizzata in collaborazione con Cinema City Palermo, vuole essere un'anteprima della prossima edizione della rassegna cinematografica. A dialogare con il regista saranno presenti Carmelo Galati, direttore artistico di Cinema City Palermo, e Gianfranco Marrone, professore di Semiotica dell'Università degli Studi di Palermo.



La biblioteca privata di Umberto Eco era un mondo a sé, con oltre 30 mila volumi contemporanei e 1.500 libri rari e antichi. Nel 2015, un anno prima della sua morte, il regista e sceneggiatore Davide Ferrario collaborò con Eco per una videoinstallazione alla Biennale d'Arte di Venezia. Questo incontro permise a Ferrario di accedere alla straordinaria collezione di Eco, ospitata nella sua casa a Milano, considerata una "metafora di tutte le biblioteche del mondo". Ferrario trasformò il rapporto di Eco con i suoi 40 mila libri, fonte di erudizione e ispirazione, in un documentario di 80 minuti dal titolo "Umberto Eco. La Biblioteca del Mondo".