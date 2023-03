"Umberto Eco, la biblioteca del mondo" al cinema: il documentario al Rouge et Noir

Mercoledì 22 marzo alle 18.30 appuntamento speciale al Rouge et Noir con la proiezione speciale del documentario di Davide Ferrario, Umberto Eco - La biblioteca del mondo. Prima della proiezione è previsto un intervento del Prof. Gianfranco Marrone, saggista, scrittore e professore ordinario di Semiotica nell'Università di Palermo, che introdurrà alla visione.

La biblioteca privata di Umberto Eco era un mondo a se?: piu? di 30.000 volumi di titoli contemporanei e 1.500 libri rari e antichi. Davide Ferrario, che con Umberto Eco aveva collaborato per una videoinstallazione alla Biennale Arte di Venezia un anno prima della morte dello scrittore, ha avuto accesso alla biblioteca grazie alla fattiva collaborazione della famiglia. Ne e? nato un documentario che non solo descrive un luogo straordinario, ma cerca di afferrare il senso dell’idea di biblioteca in quanto “memoria del mondo”, come la definiva lo stesso Eco. Biglietto unico al botteghino 6 euro.