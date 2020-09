"Numero 387, scomparso nel Mediterraneo": il docufilm al cinema al Rouge et Noir

Cinque proiezioni in cinque cinema d'Italia per ricordare la tragedia del 3 ottobre 2013 e tutte le vittime della rotta migratoria più letale al mondo: quella che attraversa il Mediterraneo Centrale.

È questa l’iniziativa di Sos Mediterranee Italia: il documentario Numero 387 - Scomparso nel Mediterraneo della regista francese Madeleine Leroyer sarà proiettato il 3 ottobre in 4 cinema italiani e in tutti gli altri Paesi - Germania, Francia e Svizzera - che compongono il network europeo di Sos Mediterranee, e a Roma l’11 ottobre. A Palermo, la proiezione si svolgerà sabato 3 ottobre al Cinema Rouge et Noir alle ore 11:30. Biglietto unico 5 euro.

Il 3 ottobre del 2013, un barcone stracolmo di persone si rovesciò a poco più di 500 metri dall’isola dei Conigli a Lampedusa. A perdere la vita furono 366 persone, nella stragrande maggioranza di nazionalità eritrea. Un avvenimento che impressionò profondamente l’opinione pubblica europea e che condusse alla creazione del progetto di soccorso “Mare Nostrum”, poi dismesso nel 2014.

Il documentario tratta invece del più grande naufragio - tra quelli dei quali si ha notizia - fino ad ora registrato nel Mediterraneo, quello del 18 Aprile 2015, nel quale più di 1000 persone persero la vita e solo 28 furono i sopravvissuti. Attraverso il lavoro di medici legali, lavoratori umanitari, ricercatori, e dei sopravvissuti il documentario cerca di ridare un volto e una dignità alle vittime di quel naufragio, ripercorrendo il percorso dell’identificazione, da parte degli esperti, del cadavere di una delle vittime di quella tragedia: la numero 387. Dopo la proiezione, è previsto un momento di dibattito con l’equipaggio (di mare e di terra) di Sos Mediterranee Italia.