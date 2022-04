"Il palazzo", il film documentario di Federica Di Giacomo sul grande schermo del Rouge et Noir

Proiezione speciale a Palermo, al Rouge et Noir: lunedì 11 aprile alle 19. Il Palazzo, film documentario di Federica Di Giacomo. Nel 2016 con il film Liberami, presentato alla 73.a Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, la regista si è aggiudicata il Premio Orizzonti per il Miglior film.

Sinossi

Nel cuore di Roma, con vista San Pietro, si erge un Palazzo. Il proprietario, come un mecenate rinascimentale, negli anni offre asilo ad una eclettica comunita? di amici che ne trasforma ogni angolo in un set cinematografico permanente. Mauro, il piu? carismatico del gruppo, dirige i condomini in un film visionario, isolandosi progressivamente dal mondo esterno fino a non uscire piu? dal Palazzo.

Nel momento della sua morte prematura, il gruppo di amici si ritrova, chiamato a ricevere in eredita? le migliaia di ore filmate del capolavoro incompiuto a cui tutti hanno preso parte. Un lascito che scuote lo spirito assopito del gruppo e mette ciascuno a confronto con i propri sogni giovanili, in un tragicomico romanzo di formazione fuori tempo massimo.

"Attraverso una storia privata ho voluto anche raccontare una marginalita? non immediatamente visibile ma non meno dolente, quella di una delle prime generazioni che ha investito nell’istruzione e nella cultura per poi ritrovarsi in una precarieta? endemica, un boicottaggio a livello sociale ed economico che si traduce spesso in auto-boicottaggio" (Federica Di Giacomo). Biglietto unico al botteghino 5 euro.