"Futura" di Pietro Marcello, Francesco Munzi e Alice Rohrwacher: tre proiezioni al Rouge et Noir

Arriva nei cinema e a Palermo al Rouge et Noir il film documentario Futura di Pietro Marcello, Francesco Munzi e Alice Rohrwacher, presentato in prima mondiale alla Quinzainedes Réalisateurs di Cannes, e in prima nazionale alla XIX edizione di Alice nella Città.

Prodotto da Avventurosa con Rai Cinema, arriva nei cinema italiani per un evento di tre giorni, il 25, 26, 27 ottobre.

"Futura" è un’inchiesta collettiva svolta da Pietro Marcello, Francesco Munzi e Alice Rohrwacher che ha lo scopo di esplorare l’idea di futuro di ragazze e ragazzi tra i 15 e i 20 anni incontrati nel corso di un lungo viaggio attraverso l’Italia. Un ritratto del Paese osservato attraverso gli occhi di adolescenti che raccontano i luoghi in cui abitano, i propri sogni e le proprie aspettative tra desideri e paure.

"Ci siamo incontrati alla fine del 2019 con la voglia di realizzare un film insieme, dicono Pietro Marcello, Francesco Munzi e Alice Rohrwacher. A tutti noi è stato chiesto, nel corso della nostra carriera, di partecipare a lavori collettivi realizzando l’episodio di un progetto comune. La realizzazione di un singolo episodio pone tuttavia un grande limite alla possibilità di vivere un’esperienza di vera condivisione. Per noi lavorare insieme significa soprattutto guardare il lavoro dell’altro. Per questo, fin dal primo incontro, la nostra idea è stata quella di realizzare un’opera autenticamente collettiva. Così nasce "Futura", un lavoro condiviso che ha lo scopo di raccontare i giovani italiani e tratteggiare, attraverso i loro occhi e le loro voci, un affresco del Paese". Tre proiezioni speciali al Rouge et Noir:

lunedì 25 ottobre ore 21:00

martedì 26 ottobre ore 17:00

mercoledì 27 ottobre ore 17:30

Al botteghino biglietto unico 5 euro

