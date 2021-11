Django & Django, Sergio Corbucci unchained: il documentario al cinema Rouge et Noir

Lunedì 15 novembre alle 19:15, e in replica martedì 16 alla stessa ora, a Palermo al Rouge et Noir proiezione speciale del documentario Django & Django - Sergio Corbucci unchained di Steve Della Casa e Luca Rea, con Quentin Tarantino, narratore d’eccezione, che racconta perche? Sergio Corbucci e? “il secondo miglior regista di western italiani”, come afferma un personaggio nel suo recente film "C’era una volta a Hollywood" e come conferma la sua scelta di realizzare "Django Unchained" ispirandosi a un film di Corbucci degli anni Sessanta. Materiali d’epoca inediti, testimonianze, ricostruzioni per raccontare un cinema e un’epoca irripetibili.

"Django", "Il grande silenzio", "Gli specialisti", "Il mercenario", "Vamos a matar companeros", "Cosa c’entriamo noi con la rivoluzione": i western di Corbucci come cinema della crudelta?, ma anche come grande invenzione e come metafora di tutte le idee che circolavano nell’Italia degli anni Sessanta. Con le testimonianze di Franco Nero (l’attore preferito di Corbucci) e Ruggero Deodato (l’aiuto regista di Django), con i super8 inediti realizzati sui set dei film del regista romano, con le immagini degli anni in cui il cinema italiano sapeva parlare a tutto il mondo. E con le animazioni che ricostruiscono un clima, uno spirito, un modo di vivere e di concepire il cinema. Film in selezione ufficiale alla Mostra di Venezia. Biglietto unico al botteghino 5 euro