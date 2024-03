"Libere di… Vivere", al liceo nautico Gioeni-Trabia il docufilm sulla violenza economica di genere

Due giorni per conoscere il fenomeno della violenza economica di genere e le sue conseguenze devastanti. Martedì 5 e mercoledì 6 marzo all’Istituto Istruzione Superiore Nautico "Gioeni-Trabia" in via Vittorio Emanuele a Palermo, verrà proiettato il docufilm “Libere di… Vivere” per una platea di oltre 150 studenti a maggioranza maschile.

Nata da un’idea di Claudia Segre, Presidente Global Thinking Foundation, scritta e diretta da Antonio Silvestre, l’opera si snoda attraverso testimonianze reali di donne vittime di questo tipo di abusi, intervallate da immagini di finzione interpretate dalle attrici Stefania Pascali e Giulia Cappelletti. Un’ora di racconto coraggioso ed emotivamente coinvolgente, che mira ad essere un’importante occasione culturale e sociale per interloquire, nel dibattito che segue, con esperte e operatrici quotidianamente impegnate in servizi di contrasto alla violenza.

“Libere di… Vivere” racconta la vita di Stella, che dopo il matrimonio e la nascita della prima figlia, si vede costretta a lasciare il lavoro; col passare degli anni l’idillio familiare si trasforma in un inferno, con un marito che le fa pesare ogni giorno di essere l’unica fonte di sostentamento economico. Ma Stella saprà trovare la forza di cambiare quello che pare un destino già tracciato, lanciando un messaggio di speranza e rinascita.

A questa si intrecciano quattro testimonianze raccolte allo sportello d’ascolto, storie di donne e violenza economica, psicologica, fisica, quattro storie che hanno, pur con esiti di diversa gravità, come comune denominatore e primo grilletto scatenante della spirale della violenza la sopraffazione economica.

A fare da metafora alla narrazione, infine, c’è il tango, il ballo come metafora della vita, rappresentato nelle coreografie di Laura Borromeo, con Tabata Caldironi e Julio Alvarez, e sulle note della Hyperion Ensemble. Prodotto da Mario Tani per Mac film, si avvale della fotografia di Nicola Saraval, il montaggio di Daniele Tullio e le musiche del maestro Matteo Sartini. L’evento di Palermo si inserisce nel tour di proiezioni in giro per l’Italia, che quest’anno avrà come tema “Sport, sicurezza e salute per l'inclusione sociale”.