The Hysterical Sublime al Cre.Zi. Plus: proiezione del corto "The ship" di Di Mino e Bonanno

Giovedì 22 dicembre alle ore 19 The Hysterical Sublime presenta presso lo spazio Cre.zi.Plus ai Cantieri culturali della Zisa a Palermo, il cortometraggio “The~Ship” scritto da Angelo Di Mino e Mirko Bonanno con la regia di Mirko Bonanno, lavoro che anticipa l'album di debutto atteso per febbraio 2023. Il cortometraggio, girato a Palermo tra la spiaggia di Vergine Maria ed il Tmo (Teatro Mediterraneo Occupato), ingloba al suo interno due tracce del nuovo album disposte una dentro l’altra, dando vita ad una struttura ternaria A-B-A.

‘The~Ship’ è il racconto di un vuoto che si specchia in sé stesso in un dualismo emerso/sommerso. Questi due mondi vuoti si guardano e si sprofondano a vicenda attraverso una superficie che in questo caso è proprio la superficie dell’acqua (o del mare). Il corto è impreziosito inoltre dalla performance di danza ideata ed eseguita da Angela Ribaudo, uno dei punti di maggiore tensione del viaggio del protagonista all’interno del mondo sommerso. “The~Ship” rappresenta l'anima del progetto The Hysterical Sublime in cui la musica catalizza un approccio artistico multidisciplinare.

Il cortometraggio ‘The~Ship’ ha vinto ad oggi 20/11/2022 questi premi:

Semifinalista nella categoria Best Music Video al Prague International Indie Film Festival (in attesa di premiazione il 9 dicembre 2022)

Best Music Video al Rome Prisma Film Awards (June 6, 2022)

Best Sound Design/Best European Music Video all’ International Music Video Awards di Budapest (March 28,2022)

Best Rock Music Video all’ High Tatras Film and Video Festival (March 26, 2022)

Best Music Video al Tokyo International Short Film Festival (August 2, 2022)

Best Music Video – Short all’Europe Film Festival (April 1, 2022)

Best Music Video al Calcutta International Cult Film Festival (June 21, 2022)

Selezionato nella categoria Best Music Video al Polish International Film Festival di Varsavia (August 22, 2022)

Selezionato nella categoria Best Music Video al Seoul International Short Film Festival (October 7, 2022)

The Hysterical Sublime nasce nel 2012 a Palermo da un’idea di Angelo Di Mino come una band indipendente di 5 elementi con Angelo Di Mino (autore dei brani e dei testi, voce, violoncellista e produttore), Francesco Incandela (violino, mando elettrico), Luca La Russa (basso), Gianlorenzo Mungiovino (chitarre) e Simone Sfameli (batteria). Nel 2013 la band guadagna la produzione artistica di Marco Trentacoste e registra presso le Officine Meccaniche di Milano un EP di 4 brani dal titolo 'Colour'.

Da questo Ep nascono le prime collaborazioni extra-musicali: Il videoclip della title track Colour viene girato dal visual artist Luca Trevisani al museo Macro di Roma mentre il brano Control diventa parte della colonna sonora del documentario 'Loro di Napoli' (2015) di Pierfrancesco Li Donni, vincitore del premio 'Miglior film italiano' al Festival dei Popoli (2015). Nel 2014 la band vince il contest "avanti il prossimo" indetto da Ypsigrock ed entra nel cartellone della diciottesima edizione del Festival.

Nel 2016, con la nascita di Blackstar Recording Studio (Milano), studio di registrazione e produzione musicale diretto da Angelo Di Mino, il progetto The Hysterical Sublime viene messo in stand-by fino al 2020, quando la band decide di rimettersi a lavorare alla roduzione di un nuovo album. I brani sono scritti e prodotti da Angelo Di Mino, arrangiati da tutta la band e registrati nello stesso Blackstar Recording Studio. I testi, scritti insieme a Bobby Good Evans, affrontano spesso temi legati alla psicoanalisi e alla filosofia e sono spesso accostati a riferimenti cinematografici.