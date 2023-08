"Non ci resta che ridere", "Gli Elifanti" e "Il Pappanonno": gli spettacoli del weekend a Villa Belvedere

Una serie di esilaranti sketch per una serata spensierata e in allegria. Il 5 agosto la Compagnia amici senza tempo (Cast) porterà sul palco dell’anfiteatro Villa Belvedere lo spettacolo di cabaret “Non ci resta che ridere”.



L’evento, che farà divertire davvero gli spettatori, fa parte della rassegna “Serate serene in anfiteatro”, organizzata da Afoca, associazione folkloristica carinese. Si comincia alle 21. Il costo del biglietto, acquistabile in prevendita su Liveticket, è di 5 euro.

Domenica 6 agosto a Villa Belvedere i protagonisti saranno “Gli Elifanti”. La compagnia porterà in scena lo spettacolo teatrale “Il Papanonno”, opera scritta e diretta da Elio Bonfantino. L’evento fa parte della rassegna “Serate serene in anfiteatro”, organizzata da Afoca, associazione folkloristica carinese. Si comincia alle 21. Il costo del biglietto, acquistabile in prevendita su Liveticket, è di 5 euro.

La trama. Ciccio e Carmela, una anziana coppia, sapevano amarsi, erano la dimostrazione che l'amore vero esiste ,che l’amore non conosce età, che l’amore non ha tempo e nemmeno scadenza. Dopo la morte di Carmela Ciccio riceve Costanti segnali dalla sua coscienza, lui che fino a quel momento era stato cieco, sordo e troppo spesso impegnato a dare vita ad atteggiamenti e comportamenti irrispettosi rivolti al prossimo, comincia ad avvicinarsi a essa fino a vederla e a parlarle, e non solo, anche la morte si materializza in lui in forma di una bella donna.

A seguito di un divertente dialogo con la coscienza e la morte, Ciccio ,come ogni uomo spesso fa, ritenne di aver messo la sua coscienza a posto ma la voglia di burlarsi di tutto e di tutti lo accompagnerà fino alla morte, suscitando il disappunto del Creatore, che per troppa bontà lo aveva portato in Paradiso. L’opera visita il tutto in chiave umoristica ma a tratti anche commovente e melanconica.