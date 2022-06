Le sere al parco di villa Tasca: nel weekend tornano concerti e stand up comedy 

Sarà un lungo weekend di musica e stand up comedy quello che andrà in scena nel parco di villa Tasca. Da venerdì 17 a domenica 19 giugno, l'area verde di sei ettari di proprietà dei conti Tasca d’Almerita, ospiterà un concerto ogni sera e tante attività all’aria aperta per le famiglie e bambini e continuerà le attività culturali delle visite guidate alla villa e le aperture giornaliere.

Venerdì 17 giugno, il laboratorio “Giardino in movimento” e alle 21 il live di Kouzil, il duo del chitarrista Alessandro Venza e Yannick Tiolo, percussioni e voce; sabato 18 giugno, alle 21, musica soft d’ambiente e tutte le attività su prenotazione: Circ’Opificio (3297169258) RugbyTots Palermo (3713452709), Amici della Bici (3937774418 e 3384879250) e yoga (3496826920).

Domenica sera, alle 21, la stand up comedy Sicilia lancia il suo “bumping mics” estivo. Ogni domenica il fondatore Emanuele Pantano e uno dei comici del collettivo interagiranno con il pubblico, con monologhi e battute e situazioni esilaranti e altri tre ospiti comici porteranno sul palco alcuni pezzi del loro repertorio. Per il primo appuntamento in scena con Pantano, Roberto Anelli, uno dei monologhisti di punta del collettivo. Gianfranco Mazzola, Francesco Gottuso e Paola Abbruscato gli ospiti.

Visite: il parco, il giardino romantico e la dimora storica di Villa Tasca sono visitabili nel weekend con Esplora Siti Sicilia. Per info, costi e prenotazioni: esplorasitisicilia@gmail.com, +39.3336781892.

Tutti i giorni, per gruppi (minimo 10 persone), con calice di vino e amuse-bouche o con rinfresco. Per info, costi e prenotazioni: info@villatasca.com.