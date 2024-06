Tre giorni di musica al Politeama Garibaldi, sul palco anche il celebre pianista Barry Douglas

Il Politeama Garibaldi si prepara ad accogliere un fine settimana di grande musica, con una serie di concerti che spazieranno dai capolavori del periodo classico a lezioni concerto di musica da camera. Tre giorni di musica che vedranno protagonisti i professori dell’Orchestra Sinfonica Siciliana impegnati per il recupero del primo concerto della Stagione invernale (in programma venerdì alle 21), il concerto di anteprima della Stagione estiva (sabato alle 17.30 e domenica alle 21) e il concerto – lezione di musica da camera in Sala Rossa della domenica pomeriggio (alle 17.30).

Venerdì 14 giugno 2024 ore 21

Concerto Sinfonico, Barry Douglas–direzione e piano.

Sul podio e al pianoforte la Fondazione ospita Barry Douglas, direttore e pianista, è celebre a livello internazionale fin dalla vittoria della medaglia d'oro al concorso pianistico internazionale Tchaikovsky di Mosca nel 1986. Douglas ha fondato l'orchestra Camerata Ireland e ha un fitto programma di tournée internazionali. È noto per la sua interpretazione del repertorio contemporaneo e classico e ha ricevuto importanti riconoscimenti per il suo contributo alla musica.

Sabato 15 giugno alle 17.30 e domenica 16 giugno alle 21

Concerto Sinfonico, anteprima della stagione estiva 2024

Riccardo Scilipoti, il direttore del concerto, è un musicista di grande esperienza e talento. Diplomato in pianoforte, composizione e direzione d'orchestra, si è perfezionato con maestri come Piero Bellugi ed Ennio Nicotra. Scilipoti ha diretto numerose orchestre prestigiose in Italia e all'estero e ha collaborato con importanti istituzioni musicali come la Fondazione Teatro Massimo di Palermo e la RAI.

Domenica 16 giugno alle 17.30

Lezione Concerto di Musica da Camera

La notte delle dissonanze: lezione concerto con Sandro Cappelletto (scrittore e giornalista) e Dario Oliveri (Università di Palermo).