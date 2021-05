Crescere in pandemia: "Una stanza tutta per noi", la puntata finale sul web del Teatro Biondo

Ultimo appuntamento online con Una stanza tutta per noi, il progetto del Teatro Biondo di Palermo, dedicato ai giovani e alla loro creatività nell’epoca della pandemia.

L’ottavo e ultimo video è una restituzione dell’intero progetto, con i contributi speciali tratti dalla ricerca internazionale Growing up Under Covid-19, condotta dalle due ricercatrici Sara Rizzo ed Enrica Lorusso. Due iniziative per porre sotto i riflettori una generazione del Terzo Millennio. Il progetto Growing up Under Covid-19 di Ecorys e dell'Università di Huddersfield, finanziato dalla Nuffield Foundation, ha dialogato con l’iniziativa di teatro sociale del Teatro Biondo, incentrata sul racconto giovanile della pandemia.

Nell’ottavo video, le due ricercatrici Sara Rizzo ed Enrica Lorusso hanno chiesto ai gruppi di studenti come la pandemia e il lockdown abbiano agito sulla loro condizione, proponendo diverse riflessioni: dal ritorno a scuola a come l'informazione è giunta loro attraverso i media, di quali strategie di difesa si sono avvalsi e, infine, quale messaggio trasmettono ai compagni dalla loro personale esperienza.

Il video sarà proposto martedì 11 maggio alle ore 16 sul canale YouTube del Biondo e in replica alle 18 sulla pagina Facebook. Le interviste agli studenti, tratte dal progetto “Growing up Under Covid-19” hanno coinvolto diversi studenti italiani, da Palermo a Roma. Nel video si pubblicano i contributi di Chiara Alestra, Rania Al Zawaideh, Clara Cadelo, Adriano Coco, Francesca Pomarico, Andrea Romito e Youssef Taby. La cura del progetto è di Antonio Silvia. Interviste a cura delle ricercatrici Sara Rizzo ed Enrica Lorusso. L’ottimizzazione e l’editing video sono di Alessandro Vancardo.