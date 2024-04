Progetto "Ginevra", concerto al Teatro Politeama per una raccolta fondi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L’Associazione “Sette Colonne”, sostenitrice e coordinatrice di attività culturali, di promozione di iniziative per la divulgazione sociale, l'informazione, la formazione e il perfezionamento professionale nelle discipline forensi e giuridiche, è da anni sensibile alle tematiche sociali e alla tutela dei diritti umani. In tale settore, ha organizzato vari eventi per affrontare importanti questioni che riguardano problemi nazionali ed internazionali, come la recente raccolta di fondi in favore dei bambini in difficoltà in una sfortunata località del Mozambico; la realizzazione del progetto “Sei fonti per la vita in Congo”, che ha permesso la realizzazione di sei pozzi per rifornirsi d’acqua, risultati vitali per assicurare la vita della popolazione in alcuni villaggi del Congo. Nell’ambito di tale ambizioso percorso, l’Associazione, colpita dalla segnalazione giunta da un nostro associato, sulla recente e prematura scomparsa di Ginevra, una bambina di due anni, che ammalatasi di Covid (in una località della Calabria) in 48 ore è deceduta, dopo alcuni trasferimenti in diverse strutture sanitarie fino all’arrivo a Roma, raggiunta grazie a un aereo militare che in piena notte ha portato la bambina dall'ospedale di Catanzaro al "Bambin Gesù". L’evento è stato talmente tragico da voler abbracciare e cogliere immediatamente il progetto, descritto di seguito.

L’Associazione “Sette Colonne” ha pensato ad una iniziativa nazionale di raccolta fondi per l’acquisto di macchinari utili al reparto di terapia intensiva pediatrica dell’Ospedale di Crotone, in memoria della piccola Ginevra. Grazie alla collaborazione di altre Associazioni ed enti societari privati che hanno preso a cuore l’iniziativa benefica, si è pensato di organizzare eventi tipo concerti musicali per la raccolta fondi da destinare alla nobile ed umile iniziativa. Al riguardo, proseguendo l’attiva di raccolta fondi già iniziata da circa un anno e mezzo con i concerti ospitati in varie teatri d’Italia, con la presente portiamo a conoscenza l’entusiasmo della Regione Siciliana e della città di Palermo, con la collaborazione del teatro Politeama Garibaldi di Palermo, dell’Associazione Asdp Pegaso Athletic e l’orchestra Scarlatti Young di Napoli, con la partecipazione esclusiva della compositrice Mari Angela Ciurleo e grazie anche all’aiuto organizzativo della Eventes 3.0 srl, nel presentare in data 28 aprile p.v., con inizio alle ore 17.30, il concerto dal titolo “Breve viaggio musicale intorno al mondo”. Nella speranza di un coinvolgimento delle Istituzioni per avere il patrocinio nonché delle aziende private per avere anche un piccolo contributo (sponsor dell’evento) ma, soprattutto, la presenza di tutti.