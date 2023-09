Progetto Eupolis, al via il primo workshop di co-creazione del futuro parco di Villa Turrisi

Il 21 settembre dalle ore 15 alle 19.30 si terrà ai Cantieri Culturali alla Zisa, presso lo spazio Noz, il primo workshop di co-creazione del futuro parco di Villa Turrisi con la metodologia fornita dal progetto euPolis basata su Nbs (Natural Based solutions). L'evento si inserisce all'interno del processo partecipativo già in atto. Le prime azioni sono state mirate al coinvolgimento degli stakeholders tramite la compilazione di un questionario conoscitivo online e la realizzazione di un primo evento online volto alla comunicazione del progetto, disseminazione e alla formazione dei focus groups per la città di Palermo.

L’idea è di far diventare l'area verde di Villa Turrisi un parco aperto a tutta la città: un giardino culturale incentrato sulla relazione tra uomo e natura in area urbana, usando le Nbs (Soluzioni Basate sulla Natura) per creare una narrazione di questa relazione. A titolo esemplificativo questa relazione può includere: l’osservazione della biodiversità (per scoprirla o sentirsi più felici), la produzione di alimenti sani e equi (orti, frutteti, ecc …), l’arte e l’innovazione, lo sport e la pratica di attività di svago in spazi aperti.

Nel parco, ci si potrà cimentare con l’agricoltura urbana, dedicarsi all’osservazione di uccelli e farfalle entrando a far parte di veri e propri gruppi di monitoraggio, ci si potrà prendere cura delle mangiatoie del bird garden, oppure dedicarsi all’organizzazione di attività sociali ed eventi all’aperto. L'evento si terrà in presenza. Per partecipare bisogna prenotare il biglietto gratuito sul sito eventbrite.