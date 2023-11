Progetto educativo antimafia del centro studi Pio La Torre: l'evento

“L'Italia è un paese per giovani? Economia, sviluppo sostenibile, crisi climatica e lotta contro la precarietà nella prospettiva della legalità” è il tema della seconda videoconferenza del “Progetto Educativo Antimafia 2023/2024”, promosso dal Centro Studi Pio La Torre. in programma dalle 9 alle 11.30 di lunedì 27 novembre.

Interverranno: il prof. Ernesto Savona, direttore Transcrime - Università Cattolica del sacro Cuore di Milano, ed Emilio Miceli, responsabile delle Politiche della Legalità della CGIL. Modererà Franco Garufi, vicepresidente del “Centro Studi Pio la Torre”.

Secondo la formula di sempre, studenti e insegnanti potranno intervenire in diretta o in chat, avendo avuto anche l’opportunità di approfondire , il tema attraverso le sintesi registrate al link: https://www.piolatorre.it/public/news/ii-conferenza-del-progetto-educativo-antimafia-2023-2024-18-edizione-1003/. Per accedere alla videoconferenza del 27 novembre basterà cliccare al link:

https://piolatorre.my3cx.it/meet/7d8861b49e826c8724d56a61aa0e0c8c35895816.