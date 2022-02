"Donna e ospedale solidale", un talk sulla prevenzione del cancro al seno

Si presenta martedì 15 febbraio alle 10,30 nella sede del Centro Amazzone di Palermo, in via dello Spirito Santo al Capo, il progetto "Donna e Ospedale solidale", un patto per la prevenzione del cancro al seno fra il Centro Amazzone e gli ospedali di Palermo e provincia: Arnas-Civico, Buccheri La Ferla-Fatebenefratelli, Azienda ospedaliera Policlinico, Azienda Sanitaria Provinciale, ospedali Riuniti Villa Sofia e Cervello, Fondazione Istituto G. Giglio, Casa di Cura La Maddalena.

Il progetto, con il patrocinio dell'Università di Palermo, prevede fra le altre cose, l’accesso volontario degli oncologi ospedalieri nella sede del Centro. L'obiettivo è rafforzare un programma di visite senologiche di prevenzione che possa raggiungere soprattutto la popolazione femminile emarginata. Saranno presenti Anna Barbera e Lina Prosa del Centro Amazzone, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e i direttori dei dipartimenti oncologici degli ospedali coinvolti.