Profumo di primavera, festa per il risveglio dei sensi: mercatino e musica live da Epyc

Profumo di primavera: festa per un risveglio dei sensi è un evento di Sorgente – vita dal sottosuolo: un festival culturale che mira a intercettare le nuove energie artistiche e creative di Palermo e a offrirle alla comunità. L’iniziativa mira a celebrare la bellezza della stagione dell’amore e del rinnovamento, perché lo sboccio delle zagare possa guidare verso inaspettate metamorfosi interiori e inedite consapevolezze.

Come, nel mito, Persefone torna dall’Ade e restituisce fertilità alla terra, questo evento donerà luce alle forze creative che premono per emergere. L’evento di sabato 30 marzo si svolgerà nella cornice di Epyc Palermo e comprenderà:

Talk con Sicil Hikes e Sicilia Plastic Free, che verterà sulla conoscenza e conservazione delle risorse naturali del territorio

Mercatino Sostenibile organizzato da Comenuovo Market: artigianato eco-friendly (Officine Menabò e Sere Rouge Lab), secondhand (Mooncactus), vintage (Ada Vintage Store e Filomena Vintage); al banchetto sarà possibile scambiare libri o comprarli; area SWAP (ogni persona potrà portare un massimo di 10 capi);

Aperitivo Musicale curato da Sorgente;

Live Concert: Fratta Caldoinverno Vision Division Hadàm Soré Ombrée Esdra



Inoltre, parte integrante dell’evento sarà la presenza di uno spazio immersivo nel quale muoversi tra suoni, profumi e allestimenti floreali con l’obiettivo di stimolare la sensibilità del pubblico. Per offrire un’esperienza artistica completa verranno coinvolti e inebriati tutti e cinque i sensi in un magico e sensuale risveglio di primavera. Epyc e Sorgente puntano a coinvolgere la comunità palermitana per sensibilizzarla al tema della sostenibilità e avvicinarla all’arte e alla cultura, valorizzando le risorse del territorio e innescando stimoli per la crescita vivace e fruttuosa di un mondo migliore.