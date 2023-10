Il Supercineclub si tinge di nero per Halloween: "Un tranquillo weekend di paura" al Rouge et Noir

Si sa, tra ottobre e novembre si materializzano mostri e incubi un po' dappertutto e anche il grande schermo del Supercineclub non fa eccezione: lunedì 30 ottobre in programma Un tranquillo weekend di paura (Deliverance, 1972, 109 min.) di John Boorman, con Jon Voight e Burt Reynolds.

Un cult-movie di Hollywood, tra horror, introspezione psicologica, e denuncia sociale sullo sfondo dell’eterno tema del conflitto tra Natura e Civiltà. Tratto da un romanzo di James Dickey racconta la vicenda di quattro amici che decidono di trascorrere un fine settimana lungo il fiume Chattooga. Un viaggio che materializzerà ogni loro incubo borghese.

Appuntamento lunedì 30 ottobre, ore 17:30 proiezione in italiano, ore 21:00 in lingua originale con sottotitoli in italiano. Alle 20:30 ingresso in sala e presentazione. Biglietto al botteghino intero 5 euro, 4 euro ridotto under 30.