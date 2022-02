"Il ritratto del Duca", il film di Roger Michell con Jim Broadbent in lingua originale al Rouge et Noir

Nuova anteprima al Rouge et Noir in collaborazione con BiM distribuzione: martedì 1° marzo alle 20:30 Il ritratto del Duca di Roger Michell, con Jim Broadbent, Helen Mirren e Matthew Goode. Proiezione in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Il film è tratto da una storia vera. Nel 1961, Kempton Bunton, un tassista sessantenne, rubo? il ritratto del Duca di Wellington, dipinto da Goya, dalla National Gallery di Londra. Fu il primo (e rimane tuttora l'unico) furto nella storia della Gallery.

Kempton invio? una richiesta di riscatto scrivendo che avrebbe restituito il dipinto a una condizione: se il governo inglese avesse stanziato piu? fondi per la cura dei piu? anziani. In passato, Kempton aveva gia? intrapreso una lunga campagna allo scopo di far ricevere il segnale televisivo gratuitamente ai pensionati.

Cosa successe in seguito divenne leggendario. L'intera storia emerse solo cinquant’anni anni dopo. Kempton aveva tessuto una rete di bugie. L'unica verita? era che si trattava di un brav'uomo, determinato a cambiare il mondo e a salvare il suo matrimonio. Come e perche? utilizzo? “il Duca” per raggiungere il suo obiettivo, e? una bellissima ed edificante storia.

La proiezione sarà preceduta da un dialogo tra Evelina De Castro, direttrice della Galleria di Palazzo Abatellis di Palermo, e Gian Mauro Costa, scrittore, giornalista e direttore artistico del Rouge et Noir. Appuntamento martedì 1° marzo alle 20:30, proiezione in lingua originale con sottotitoli in italiano. Biglietto al botteghino intero 7,50 euro, ridotto over 65 e universitari 5 euro.