Product management e digital: "Heroes meetup 4" con Tommaso Lombardi a Villa Riso

Sei un appassionato di sviluppo prodotto o lavori nel Digital e vorresti scoprire di più sul mondo del Product Management? Se sei in cerca di nuove occasioni di confronto, partecipa gratuitamente ed entra in contatto con i migliori professionisti del panorama del Product Management e del Digital.

Ospite di questo incontro: Tommaso Lombardi, Cpo @ Playtomic, ex Booking, Tencent, Alibaba. Con oltre 15 anni di esperienza nel Product Management, in alcune delle aziende Tech più influenti al mondo, Tommaso ci racconterà quali sono gli step da seguire per sviluppare una cultura di prodotto all’interno dei Team e delle aziende che si occupano di prodotti digitali. Al termine dello speech ci sarà una sessione live di Q&A dove verrà dato spazio a dubbi e domande e, a seguire, un aperitivo di networking per confrontarti con le aziende e i professionisti presenti all’evento.