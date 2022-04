Domenica 24 aprile, riprende la processione del Simulacro Argenteo di San Francesco di Paola, il corteo inizierà alle ore 16:30 dall'omonima piazza e si snoderà per le vie del centro, giunti ai 4 Canti continuerà il suo percorso sino al porto di Palermo, dove al largo ai getterà una corona in memoria ai caduti in mare. San Francesco di Paola è patrono della gente di mare, compatrono della città di Palermo e della Regione Sicilia.