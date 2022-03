Processione dei misteri a Montelepre, dalla creazione al viaggio al calvario

Nel territorio del comune di Montelepre, provincia di Palermo, si rinnova l'appuntamento con la tradizionale e storica "Processione dei Misteri: dalla creazione al viaggio al Calvario", una delle più suggestive in programma domenica 10 aprile. Il tradizionale evento, rappresenta una delle più remote espressioni di fede e spiritualità della comunità, è un momento particolare e peculiare per i credenti; è una rappresentazione che suscita un' intensa emozione collettiva. In questa singolare occasione, in una giornata di profonda spiritualità, i monteleprini fanno un salto nel passato alla scoperta delle loro radici cattoliche; la comunità si ritrova per celebrare e a rivivere in prima persona questa importante manifestazione di fede. Ottanta sono i quadri che permettono di rivivere gli eventi più significativi dell'Antico e del Nuovo Testamento, un excursus millenario sulla vita, morte e passione di Cristo. Oltre quattrocento partecipanti tra bambini, giovani e adulti prendono parte a questa singolare rappresentazione religiosa ricca di storia, devozione e folklore.