Piazza Sant'Anna, torna la secolare processione di Maria Santissima della Mercede ai Lattarini

Domenica 24 settembre al via la festa liturgica esterna di Maria Santissima della Mercede.

Ore 8.00 Il suono festoso delle campane annunceranno il giorno di festa. Ore 8.30 Alborata. Ore 9.00 Giro Bandistico per le vie del Centro Storico Ore 10.00 Omaggio floreale dei confrati e delle consorelle. Ore 11.00 Solenne S.Messa Pontificale presieduta da Ser Mons. Paolo Romeo Cardinale di Santa Romana Chiesa e Arcivescovo Emerito di Palermo. Ore 18.00 Solenne e Secolare processione defartitico Simulacro di Maria SS della Mercede, Momento di preghiera di Don Giuseppe Di Giovanni e del Paroco Padre Bartolo Zappulla TOR, seguira il canto del Ave Maria, eseguito dal Maestro e Tenore Palermitano, Salvo Randazzo e la processione per le vie del Centro Storico. Ore 22.00 Spettacolo Pirotecnico al Foro italico a Cura della Ditta Sapienza Eventi Ore 23.30 Accoglienza del Simulacro di Maria SS della Mercede in Piazza Sant'Anna, Benedizione Solenne da Parte del Parroco Padre Bartolo Zappulla T.O.R. a conclusione della Processione.

Itinerario della processione: piazza Sant'Anna, via Roma.corso V.Emanuele, via Maqueda Piazza G Cesare via Allano, Va Garbaldi(sostae mamento di preghiera alla Missione Speranza e (orità) Via Gorizia, Via Roma, Via Malta, Piazza Borsa, Vio Cartoni (sosta e momento di preghiero davanti alfa Comento dei Mercedani), Tratto Vio A Paternostro corso V.Emanuele(lato mare)Faro Umberto L(sosta e spettocolo pirotecnico), tratto via Alloro,