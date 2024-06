Palermo commemora la prima processione delle reliquie di Santa Rosalia

I festeggiamenti per il 400° Festino di Santa Rosalia entrano nel vivo. Lunedì 10 giugno, alle 20.30, si commemora un avvenimento religioso particolarmente importante, ovvero la prima processione miracolosa delle reliquie della Santuzza che salvò Palermo dalla peste. A partire delle 20.30 per il Cassaro Alto i fedeli accompagneranno la prima urna in argento e cristalli, commissionata dal’Arivescovo Giannettino Doria e dal Senato palermitano, conservata nelle Capella delle reliquie della cattedrale.

Nel corso della processione sono previste alcune soste: a Piazza Pretoria, ci sarà l’atto di affidamento della città a Santa Rosalia da parte del sindaco Roberto Lagalla; a piazza Bellini, davanti la chiesa della Martorana, sarà cantato il Tropario in onore della Santuzza da parte della comunità greco-cattolica dell’Eparchia di Piana degli albanesi; davanti alla chiesa di San Giuseppe dei Teatini il suggestivo omaggio delle bambine con il vestito di Santa Rosalia e con il canto dell’inno della Santuzza.

La processione rientrerà quindi in Cattedrale con la recita della preghiera della pace da parte dell’Arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice. Ad accompagnare la processione sarà la banda musicale Acam Giuseppe Verdi di Ciminna.