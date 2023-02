A pesca di calamari, polpi e seppie: a Lascari prende vita il primo trofeo Eging Day 2023

Si terrà domenica 19 febbraio a partire dalle 16 fino alle 20 in località Salinelle-Gorgolungo a Lascari il primo Trofeo Eging Day 2023. Ad organizzarlo AZ Pesca dei fratelli Di Trapani, azienda presente nel mercato da oltre 50 anni, in collaborazione con i marchi più blasonati nella tecnica dell'Eging come Duel, Kalikunnan e Yo-Zuri.

L'Eging è una tecnica di pesca che consiste nel pescare i cefalopodi (seppie, calamari, polpi e totani) da terra. Prevista la partecipazione di 135 persone. Il raduno si terrà a partire dalle 14 presso la pizzeria Da Piero, in via delle Salinelle 70 (Lascari). Presenti partecipanti provenienti da tutta la Sicilia. Una fantastica giornata dedicata al divertimento, all'amicizia e alla passione per il mare. Alla fine dell'evento prevista una premiazione con il sorteggio di un fantastico kayak.