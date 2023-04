Quando il gusto incontra l'innovazione: ecco il primo sushi gluten free a Palermo

All You Can Eat

Prezzo All You Can Eat

All you can eat buonissimo e anche, per chi vuole, senza glutine. Quando il sushi incontra il gusto, la passione e la delicatezza. Sal Capone è il primo ristorante sushi senza glutine a Palermo, aderente all’AIC (Associazione Italiana Celiachia). Dagli antipasti ai primi, tantissime tempure , fino al sushi e ai dolci. Tutto senza glutine. Una opzione che esalta il ricco menu ideato con la massima cura dagli chef.

Non solo sushi a regola d'arte nel salotto di Palermo, ma pizza anche gluten free con forno a parte e preparazioni dedicate.Il ristorante ha due sedi in città. Una in via Emilia, l'altra in via Catania. Punti di riferimento per chi ama il sushi. Perché Giappone fa rima con passione. E la passione per il cibo nipponico continua a resistere in cima alle "manie" alimentari dei palermitani, con un'attenzione riservata a chi è celiaco.

"Il menu è stato approvato dall'AIC con tanto di attestato", racconta Deborah Capone Savoca, titolare, che insieme ai responsabili dei vari settori, ha partecipato ai corsi per ricevere l'attestato. "Utilizziamo degli utensili separati, con un tagliere dedicato al sushi gluten free, con tanto di guanti usati solo per questo tipo di cibo. Quando alla cassa arriverà l'ordine, verrà data una corsia prefernziale dedicata alla persona celiaca e scatterà una sorta di warning. Attenzione totale dunque a questo argomento, basti pensare che utilizziamo una friggitrice in cui ci sono fritture solo senza glutine. Anche i piatti serviti ai clienti celiaci avranno un colori diverso rispetto agli altri.La cucina è molto grande e abbiamo gli spazi per creare le giuste separazioni. Adesso abbiamo completato tutta la trafila: siamo il primo ristorante gluten free a Palermo e in Sicilia".

I piatti proposti sono le innumerevoli varianti di sashimi (pesce crudo) e sushi (pesce crudo con riso): tonno, salmone, gamberi. Ma c'è anche la specialità della casa: il sushi cake gluten free, una sorta di opera d'arte tutta da gustare.