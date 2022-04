Torna in piazza Primo Maggione, concerti e iniziative per la Festa dei lavoratori

Torna dopo due anni di stop forzato il Primo MagGione, l'evento pubblico che celebra in città la Festa dei lavoratori. La manifestazione rappresenta la prima occasione per la Città di Palermo di tornare a vivere eventi di aggregazione e musicali in pubblica piazza all'indomani dell'entrata in vigore delle ultime disposizioni normative per la gestione pandemica.

La manifestazione, giunta alla sua quinta edizione, prevede la partecipazione mattutina alla commemorazione della strage di Portella della Ginestra di cui quest'anno ricorre il 75° anniversario. A partire dalle 11:30 avranno inizio le attività in Piazza Magione dove sarà allestito un grande palco su cui si esibiranno band musicali e avranno luoghi piccoli intermezzi teatrali. Sempre in piazza saranno presenti stand che offriranno prodotti gastronomici, altri che offriranno attività gratuite per bambini e attività sportive.

Nel pomeriggio avrà luogo in uno spazio limitrofo alla piazza un'iniziativa in cui saranno chiamati ad intervenire rappresentanti del mondo studentesco, del sindacato, delle istituzioni e del terzo settore per confrontarsi in un dibattito che ruoterà attorno alle tre parole chiave che racchiudono il senso della piattaforma del Primo MagGione: lavoro, giovani e Sud.

L'iniziativa è promossa dall'Udu Palermo - Unione degli Universitari in collaborazione con la Cgil ed è gratuitamente patrocinata dal Comune di Palermo. L'ingresso in piazza sarà gratuito e le attività andranno avanti fino alla mezzanotte. Di seguito un elenco dei primi artisti che hanno confermato la loro partecipazione all'evento: Eramo Nubi & Jitb, Joker Smoker, Eliaphoks, Mereketen, Matrimia, Pacha Kama, Vago, Not a sad story, Chino mortero, Adabell, Collettivo la scoteca, Abusivi band, Css, Quinta essenza e Kevin Moncado.