Musica, attività per bambini e la grigliata del Primo maggio: il weekend a Villa Tasca

Un sabato di sport con rugby, bici, yoga e il Circopificio e poi il Primo Maggio con la grigliata al parco, le attività e i laboratori per bambini. Sabato 30 aprile e domenica 1 maggio, dalle 10 alle 19, il parco di Villa Tasca (viale Regione Siciliana Sud Est, 397) è aperto alle famiglie per un weekend di attività ludiche e sportive, musica dal vivo e un pranzo all’aperto.

Sabato 30 aprile sarà all’insegna dello sport con i partner Circopificio, Rugbytots, Amici della Bici Palermo, Presenti e Yoga. Domenica Primo Maggio il parco ospiterà la grigliata e le birre artigianali di Ballarak, mentre laboratorio “Osserviamo e disegniamo la natura” per bambini dalle 11 alle 13 e dalle 15-16 sarà in programma sia il sabato che domenica.

Ingresso al Parco: biglietto giornaliero 3,50 euro o abbonamento, fino a 2.500 persone. Si può prenotare la grigliata del Primo Maggio saltando la fila (con 0,92 centesimi in più sulla piattaforma Eventbrite, i biglietti si ritirano dalle 12:30 alle 13). Ingresso preferenziale per abbonati: via dei Fiori, 15 e parcheggio in piazzale Paulsen (sabato pomeriggio e domenica mattina).