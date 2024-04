Primo maggio in musica, la festa del Dorian al Sea Public di Bagheria

Una Festa del Lavoro, con un clima da agriturismo a mare e da Woodstock in città. Con musica e cibo. Il Dorian organizza la nuova edizione di “Primo maggio in musica”, mercoledì uno maggio, dalle 11 al tramonto, al Sea Public in corso Italia 36 a Bagheria.

A fare da padrona della giornata sarà la musica. Si alterneranno così: Bepopalula, Dj Darix e Luca Esposito, Kaos Militello alla batteria e le percusioni del maestro Zoi Do Nascimento. A tutto questo si aggiunge il menù, che prevede: insalata palermitana, sfincionello siciliano, hot dog alla brace, bruschetta romana aromatizzata al sesamo, costoletta di maiale aromatizzata ai profumi di Sicilia, involtini di carne ai sentori della terra mediterranea, nodo di salsiccia di suino nero dei Nebrodi.

L’appuntamento con pranzo e musica costa 25 euro per gli adulti e prevede un drink alcolico. Quindici euro per i bambini e prevede un soft drink. Alle 14,30 ingresso senza pranzo a 15 euro con drink e a 10 senza per assistere solo allo spettacolo musicale.