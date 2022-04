Primo maggio col Dorian, a Villa Lampedusa clima da Woodstock in città

Una Festa del Lavoro, con un clima da campagna e da Woodstock in città. Con musica e cibo. Il Dorian organizza “Primo maggio in musica”, domenica uno maggio, dalle 11 alle 21, all’interno dell’area de La Braciera, dentro Villa Lampedusa, in via dei Cantieri 104 a Palermo.

A fare da padrona della giornata sarà la musica. Si alterneranno così: dj Silvio Randazzo, Massimiliano Arizzi e il tributo Vasco Rossi dei Colpa D’Alfredo. A tutto questo si aggiunge il menù, che prevede pasta, grigliate di carne, vino e birra da potere mangiare seduti al tavolo o distesi lungo il prato.

Per chi vorrà partecipare all’intera giornata, dalle 11 alle 21, con ingresso, concerti e catering, il costo è 32 euro a persona. I bambini, che potranno usufruire anche dell’area giochi attrezzata, pagano 20 euro l’uno.