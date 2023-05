Primavera contemporanea, la leggenda del jazz di Chicago Avreeayl ra e la siciliana Maria Merlino

Si sposta nel centro storico di Palermo, alla Fabrica 102 di Via Monteleone per un concerto speciale, Prima Vera Contemporanea, la rassegna di musica eterodosse curata da Curva Minore con la direzione artistica di Valeria Cuffaro in programma fino al 20 giugno.

Alla continua ricerca e di nuove sonorità e di nuove interazioni tra musicisti e generi musicali diversi, Prima Vera Contemporanea domenica 7 maggio alle ore 21.30 presenta “Incontri”: un concerto inedito che mette in dialogo la leggenda vivente dell’avanguardia jazz di Chicago Avreeayl Ra, con il talento della giovane sassofonista siciliana Maria Merlino, e il contrabbasso di Silvia Bolognesi, contrabbassista e compositrice tra le più brillanti in Europa. Nell’ “incontro” tra i tre artisti, le tre distinte identità si dissolvono in una visione comunitaria dove l'improvvisazione è il trait d’union, e il ritmo ed il senso melodico sono l'ago della bussola per orientarsi.