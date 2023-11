Primaestate, all'Olivella l'organista Martin Schmeding si esibisce sulle note di Max Reger

Secondo capitolo di Primaestate, XXXII rassegna dell’associazione Kandinskij, il ciclo di concerti che avvicina alcuni tra i più significativi musicisti palermitani e siciliani a figure di rilievo del concertismo europeo. Dopo aver chiuso la sua prima tranche tra maggio e giugno, ecco altri quattro concerti, da lunedì 27 novembre al 17 dicembre. Che si aprono con una prima assoluta: il debutto italiano di uno dei più autorevoli organisti della scena internazionale, il tedesco Martin Schmeding [Minden, 1975] riconosciuto interprete delle composizioni di Max Reger (1873-1916), di cui quest’anno cade il 150° anniversario della nascita. Schmeding interpreterà le musiche del rivoluzionario musicista tedesco sull’organo monumentale della chiesa barocca di Sant’Ignazio all’Olivella. Del programma eseguito dal musicista faranno parte anche musiche di Bach e Mendelssohn.

La rassegna dei Concerti d’inverno dell’Associazione Kandinskij, diretta da Aldo Lombardo, proseguirà tra la Sala Lanza dell’Orto Botanico e l’ oratorio dell’ Immacolatella; è sostenuta dal Ministero della Cultura e dalla Regione Siciliana (Legge 44/85 Associazioni concertistiche), e ha come partner di prestigio l’European Orgel Festival - con cui è stato organizzato il concerto di Schmeding; poi l’Aiam (Associazione italiana Attività musicali), la Casa discografica Diafonè, il SiMuA (Sistema Museale di Ateneo), la Compagnia dell’Immacolata Concezione e Coopculture.

Domenica 3 dicembre alle 19 all’Oratorio dell’Immacolatella, il Trio GoldbergK - composto da Francesco La Bruna (violino), Chiara Bellavia (viola) e Antonino Saladino (violoncello) - riproporrà le Variazioni Goldberg nella preziosa e raffinata trascrizione per trio d’archi del grande violinista russo Sitkovetsky; il concerto è stato già eseguito a giugno scorso e viene riproposto a grande richiesta del pubblico.

Un tributo alla grandissima cantante brasiliana, Elis Regina: lo proporrà domenica 10 dicembre alle 19 in Sala Lanza all’Orto botanico, un duo di formazione jazz formato dalla cantante Florinda Piticchio e dal pianista Salvatore Bonafede. Eseguiranno, in forma cameristica, le canzoni di Elis Regina, da molti considerata la cantante più amata in Sud America a cavallo degli anni ‘60 e ‘70. Ottenne un successo planetario senza precedenti sulla scia della Bossa Nova e ancora oggi è venerata nel suo Paese come un simbolo della cultura brasiliana. Morì a soli 37 anni, nel 1982, e il suo funerale, a cui parteciparono migliaia di persone a San Paolo, fu emozionante per l’intero Brasile.

La rassegna chiuderà i battenti domenica 17 dicembre alle 20 di ritorno nella chiesa di Sant’Ignazio all’Olivella: sarà il direttore artistico Aldo Lombardo a dirigere l’Orchestra da camera Kandinskij nei concerti per organo di Handel e il Concerto per pianoforte in re minore di Bach, solisti Franco Vito Gaiezza all’organo monumentale della chiesa e Deborah Conte al pianoforte. I biglietti costano 10 euro (ridotto 5 euro) sul sito www.coopculture.it e in prevendita alla biglietteria dell’Orto Botanico.

Per i "Concerti d’Inverno" lunedì 27 novembre alle ore 21 nella chiesa di Sant'Ignazio all'Olivella l'organista Martin Schmeding si esibirà per le celebrazioni del 150° anniversario di Max Reger (1873 - 1916). Per la prima volta in Italia uno dei più autorevoli e affermati organisti della scena internazionale, riconosciuto interprete delle composizioni di Max Reger, interpreta le musiche del rivoluzionario musicista tedesco sull’Organo della Chiesa barocca di S. Ignazio all’Olivella. Del programma fanno parte anche musiche di J. S. Bach e Felix Mendelssohn. Il concerto è organizzato in collaborazione con l’EuropeanOrgelFestival.