PrimaVera contemporanea, ecco la performance "Colori" con la danzatrice berlinese Fine Kwiatkowski

Colori del suono, del corpo, delle emozioni, della natura, del clima, dell’ acqua, dello spazio, degli occhi: una performance che dialoga con i problemi climatici ma li cala in uno spazio armonioso in cui convivono danza, musicisti e video. L’ultimo appuntamento della rassegna Prima/Vera Contemporanea di Curva Minore, diretta da Valeria Cuffaro, sarà domenica 26 maggio alle 21.30 alla Sala Perriera dei Cantieri culturali alla Zisa (via Paolo Gili 4) con Colori, produzione italo tedesca di Cri du coeur, con protagonisti la straordinaria danzatrice berlinese Fine Kwiatkowski, con Mondolettosottoilcorvo (Gandolfo Pagano alla chitarra elettrica ed elettronica, Willehad Grafenhorst a basso, elettronica, videoproiezione) e la clarinettista tedesca Claudia Risch.

Colori mette il dito nelle piaghe della società, affronta e visualizza il riscaldamento dell’atmosfera terrestre, il conseguente innalzamento del livello del mare e la distruzione degli habitat per gli esseri umani e gli animali. Nella performance, lo spazio (scenico) si restringe sempre di più per mezzo del video, scomparendo nel nero. I colori (blu - bianco - arancione - rosso) definiscono lo spazio, alternati a barre nere, il corpo danzante cerca di sistemarsi in esso, di drizzarsi. Fine Kwiatkowski esplora tutte le possibilità di torsione, rotazione e rotazione del suo corpo, sembra che ogni parte sia indipendente con risultati strani e sorprendenti, e l’energia repressa esce, si diffonde, si mescola con i sentimenti del pubblico, suscitando emozioni e ponendo domande sul futuro. Biglietti: 10-8 euro.