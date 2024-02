Prima Vera Contemporanea torna ai Cantieri: s'inizia col violino norvegese di Agnese Amico

Non accontentarsi, mai. Perché le note corrono ovunque, avviano nuovi rapporti, si intersecano, si scontrano, si rinnovano. Né più né meno un amore, che può occupare una vita intera o infiammarsi per poche settimane. PrimaVera contemporanea nasce proprio dalla voglia di innamorarsi ogni volta di nuovi linguaggi, sperimentare e lottare: il contrabbassista Lelio Giannetto vedeva questo periodo come una nuova PrimaVera appunto, di rinascita, ricrescita e risveglio, dialogo tra linguaggi, amicizie e improvvisazioni.

Anche se Lelio non c’è più (portato via dal covid a fine 2020), il progetto continua nel suo segno, curato dalla moglie Valeria Cuffaro: si apre domenica prossima (25 febbraio) alle 18,30 nello spazio multifunzionale della Sala Perriera ai Cantieri culturali alla Zisa (via Paolo Gili 4, a Palermo) la nuova edizione 2024: primo di una serie di dodici appuntamenti, il concerto di Agnese Amico, nato dal suo progetto discografico “Alalie” (Zoar Records 2022), registrato con l’hardingfele, strumento tradizionale delle regioni sud occidentali della Norvegia, dove viene usato per accompagnare la danza, seguendo il battere ritmico dei piedi.

È una sorta di violino a più corde, dal suono pieno, che la musicista usa per esplorare i suoni dei suoi due paesi d’origine, Sicilia e Norvegia, dai fichi alla neve, “prendendo spunto dalle canzoni popolari di quelle terre, senza pretendere di farle mie”, spiega Agnese, dal 2019 membro del Quartetto Obliquo.