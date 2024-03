La Sio in trasferta a Bologna: Sterrantino e Campisi in concerto a Palermo

La S.I.O. in trasferta venerdì a Bologna e la presentazione del nuovo progetto discografico di Mimì Sterrantino e Davide Campisi, domenica a Palermo. Sarà un affettuoso dialogo a distanza in ricordo del contrabbassista Lelio Giannetto, quello che questa settimana lega idealmente Emilia Romagna e Sicilia.

S.I.O. è l’acronimo della Sicilian Improvisers Orchestra che nasce per eseguire musiche del nostro tempo, esplorando forme tradizionali e composizioni istantanee. Nasce da Lelio Giannetto e dalla sua visione volta a riunire musicisti di grande esperienza, ma che mantengono ognuno la propria individualità artistica, la biografia, le scelte musicali. Dalla collaborazione tra S.I.O. e il filosofo/musicista di San Francisco Thollem McDonas, nasce il concerto Omnileliomatic, venerdì (22 marzo) nell’ambito della rassegna “Risveglio: il suono della città” da AngelicA - centro musicale San Leonardo a Bologna. Si tratta di un “arazzo sonoro” dedicato a Lelio Giannetto, “infaticabile musicista e pensatore, legato tra l’altro alla scena bolognese degli anni ’90”, scrivono sulle pagine di AngelicA.

Da Bologna a Palermo: domenica (24 marzo) alle 18.30 alla Sala Perriera dei Cantieri culturali alla Zisa continua Prima/Vera Contemporanea, con la presentazione di Dù, nuovo progetto discografico di Davide Campisi (tamburi e percussioni) e Mimi? Sterrantino (chitarra elettrica), con il musicista elettronico e tecnico del suono Ottavio Leo.

Dopo aver portato in giro per la penisola italica il progetto Mircanti, Mimi? Sterrantino e Davide Campisi si ritrovano in studio per dar vita a questo nuovo progetto. Ai tamburi a cornice e percussioni di Davide e alla chitarra elettrica di Mimi?, si aggiunge stavolta una componente elettronica sviluppata con il musicista e tecnico del suono Ottavio Leo. Questa esigenza di nuove ricerche sonore, nasce dalla necessità artistica dei due cantautori, di mescolare la propria multietnica identità folk siciliana con altre espressioni sonore.