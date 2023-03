Prima vera contemporanea, ai Cantieri Culturali la rassegna di musiche eterodosse

Ricerca e sperimentazione di nuove sonorità, di nuove interazioni tra composizione e improvvisazione, di nuove relazioni tra musica e altri generi artistici. Sono queste le parole d’ordine di Prima Vera Contemporanea, la rassegna di musica eterodosse curata da Curva Minore con la direzione artistica di Valeria Cuffaro che ritorna per il secondo anno consecutivo a Palermo dal 16 marzo al 18 giugno ai Cantieri Culturali della Zisa - Sala Perriera- a Palermo, oltre a un concerto “fuori programma” al Fabrica 102.

Sulla scia del lascito di Lelio Giannetto, musicista e fondatore di Curva Minore considerato uno dei più importanti performer dei linguaggi espressivi degli ultimi decenni, Prima Vera Contemporanea 2023 presenta il meglio delle “altre musiche” del nostro tempo, invitando musicisti e performers attivi nel panorama musicale contemporaneo. Esponenti storici della scena italiana, europea e internazionale, convivono accanto a giovani musicisti, per creare un dialogo intergenerazionale che dà continuità a questa scena con tutte le sue peculiarità.

Dal leggendario pianista, bassista e compositore John Greaves, fondatore degli Henry Cow e figura di spicco della cosiddetta Scuola di Canterbury, ai talenti della scena contemporanea siciliana, come la sassofonista Maria Merlino e la clavicembalista e pianista Adalgisa Badano; dalle performance site specific di Ulrike Brandt e Alf Löhr, all’industrial jazz di Nero Diaspora; dal contrabasso di Pietro Elia Barcellona al trio di musicisti Viaggiatori di Carl Ludwig Hübsch, Gunda Gottshalk, e Davide Campisi; dalle Metamorfosi dell’artista Pietro Martini in cui l’arte visiva incontra la musica e la danza, fino all’eclettico pianista compositore, improvvisatore, cantautore, attivista, californiano Thollem McDonas, e alla sound art di Alessandro Librio. Prima Vera 2023 mette in discussione i confini tra i generi musicali, oltrepassandone i limiti e riuscendo ad abbracciare un pubblico di spettatori specializzati così come di quelli meno vicino all’ambiente della musica contemporanea.

La rassegna Prima Vera Contemporanea è realizzata grazie al sostegno del Ministero della Cultura, dell'Assessorato al Turismo dello sport e dello Spettacolo e dell' Assessorato ai Beni culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana.