A Palermo la prima tappa di base camp Edufest, il festival diffuso per una scuola equa e inclusiva

Il 26 e 27 ottobre partirà da Palermo il festival itinerante, che poi proseguirà a Napoli, Roma e Catanzaro. Per giovani, genitori, insegnanti e tutta la comunità educante, due giornate dense di attività su tematiche attuali: dall’intercultura ai diritti umani, dall’ambiente alla scuola. Incontri, presentazioni e laboratori saranno l'occasione per approfondire e confrontarsi su questi temi, coinvolgendo partecipanti in modo attivo e creativo. EduFest Palermo: immagini e parole per leggere, sognare e raccontare il mondo.

Partirà da Palermo il 26 e 27 ottobre Base Camp EduFest, il festival diffuso per una scuola equa e inclusiva organizzato da Base Camp – Presidi Educativi Territoriali, con la partecipazione di Internazionale Kids. Durante le due giornate, giovani, genitori, insegnanti e la comunità educante delle scuole coinvolte potranno prendere parte alle tante attività pensate ad hoc per il festival. Ci saranno incontri, dibattiti e laboratori su tematiche importanti del contemporaneo, tra cui l’educazione sessuale e affettiva, la sostenibilità ambientale, la diversità culturale e la scuola: tutte attività ideate a partire dalle curiosità di giovani raccolte negli scorsi mesi.



A Palermo sarà il Cesie a curare l’apertura del festival. Tra gli ospiti Alberto Emiletti di Internazionale Kids, che racconterà dei migliori reportage fotografici provenienti da tutto il mondo, e Marco Rizzo, sceneggiatore per Feltrinelli Comics, che parlerà di migrazione a fumetti e delle migliori tecniche per condurre un’intervista. Ci saranno anche Barbara Teresi, con un incontro interattivo contro l’islamofobia e un laboratorio di scrittura araba, e Alessia Tagliaventi, che proporrà un percorso per immagini sulle discriminazioni di genere e un workshop sul linguaggio fotografico. E poi Giuseppe Rizzo, con un approfondimento sulla condizione attuale delle carceri. Ma non solo: saranno presenti diverse realtà della Consulta sull’Educazione Sessuale e Affettiva della città, promossa dal CESIE, per scardinare tabù e stereotipi e contrastare la violenza di genere.



Base Camp EduFest mette a frutto le esperienze maturate dal progetto Base Camp – Presidi Educativi Territoriali, sostenuto da Enel Cuore, la onlus del Gruppo Enel, e da Impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, che nasce allo scopo di contrastare le disuguaglianze educative e accrescere le opportunità socio-culturali, creando uno spazio di incontro e confronto che sia terreno fertile per una comunità educante circolare e inclusiva.

Il programma

Giovedì 26 ottobre

Eventi riservati alle scuole



Ore 9-11 Plenaria – presso Aula Magna Liceo Scientifico “Benedetto Croce”

Esercizi di fantasia contro il carcere

con Giuseppe Rizzo, giornalista di Internazionale

Ore 11-13 Laboratorio – presso Aula Magna Liceo Scientifico “Benedetto Croce”

Esercizi di fantasia contro il carcere

con Giuseppe Rizzo, giornalista di Internazionale

Ore 9-11 Plenaria – presso Teatro Istituto Magistrale Statale “Regina Margherita”

Contrasto alla violenza di genere

con Maria Angela Fatta, Non Una Di Meno, Consulta sull’Educazione Sessuale e Affettiva di Palermo

Ore 11 -12 Plenaria – Teatro Istituto Magistrale Statale “Regina Margherita”

Migrazione a fumetti

con Marco Rizzo, giornalista e scrittore, esperto di graphic journalism



Eventi aperti alla comunità

Ore 15-17 Laboratori – presso Base Camp Palermo, plesso Cascino dell’Istituto Magistrale Statale “Regina Margherita”

Quanti modi ci sono per raccontare una notizia

con Alberto Emiletti, redattore di Internazionale Kids

Le parole degli altri-i segreti delle interviste

con Marco Rizzo, giornalista e scrittore, esperto di graphic journalism

Colpo d’occhio. Le fotografie fanno cose

con Alessia Tagliaventi, storica della fotografia, editor e autrice

Ore 17

Proiezione documentario "Stati d'Infanzia - Viaggio nel paese che cresce" di Arianna Massimi, promosso e prodotto dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e dedicato al tema dell’infanzia in Italia.

VENERDÌ 27 OTTOBRE



Eventi riservati alle scuole



Ore 9-11 Plenaria – presso Aula Magna Liceo Scientifico “Benedetto Croce”

You body is battleground

con Alessia Tagliaventi, Storica della fotografia, editor e autrice

Ore 11-13 Laboratorio – presso Aula Magna Liceo Scientifico “Benedetto Croce”

F#%Q BOOK - Educazione sessuale e affettiva

con Lorenzo Barbaro, Arcigay, Consulta sull'Educazione Sessuale e Affettiva di Palermo

Ore 9-10.30 Laboratorio – presso Liceo Scientifico “Benedetto Croce”

Dalla Sicilia all’Europa - Le opportunità di mobilità europea

con Giorgia Marinelli, formatrice e project manager CESIE

Ore 9-11 Plenaria – presso Teatro Istituto Magistrale Statale “Regina Margherita”

Sgranate gli occhi

con Alberto Emiletti, redattore di Internazionale Kids

Ore 11.30-13 Laboratorio – presso Istituto Magistrale Statale “Regina Margherita”

Dalla Sicilia all’Europa - Le opportunità di mobilità europea

con Giorgia Marinelli, formatrice e project manager CESIE

Ore 11-13 Plenaria – presso Teatro Istituto Magistrale Statale “Regina Margherita”

“Talè!”. La cultura arabo-islamica oltre gli stereotipi e i pregiudizi

con Barbara Teresi, traduttrice dall’arabo ed esperta di narrativa araba contemporanea

Ore 11-13 Laboratorio – presso Istituto Magistrale Statale “Regina Margherita”

Il gioco di ruolo in classe

con Michelangelo Pecoraro, insegnante e formatore, presidente dell’Associazione Laudes



Eventi aperti alla comunità

Ore 15-17 Laboratori – presso Base Camp Palermo, plesso Cascino dell’Istituto Magistrale Statale “Regina Margherita”

“Ahlan wa sahlan!” (Benvenuti!) – Laboratorio di scrittura araba (e non solo)

con Barbara Teresi, traduttrice dall’arabo ed esperta di narrativa araba contemporanea

Rompere il ghiaccio sull’educazione sessuale e affettiva,

con Alice Valenza e Francesca Barbino, formatrici e project manager CESIE, Consulta sull'Educazione Sessuale e Affettiva di Palermo

Il gioco di ruolo nei lavori di cura. Proposta per un incontro dialogico,

con Michelangelo Pecoraro, insegnante e formatore, presidente dell’Associazione Laudes

Ore 17

Proiezione documentario "Stati d'Infanzia - Viaggio nel paese che cresce" di Arianna Massimi, promosso e prodotto dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e dedicato al tema dell’infanzia in Italia.

