La prima stella d'agosto, a Palazzo Adriano si va alla scoperta della volta celeste

Lontani dalle luci del centro abitato, sabato 6 agosto l’appuntamento è a Palazzo Adriano con “La prima stella d’agosto”. L’evento astronomico propone una serata dedicata alla scoperta, all’osservazione e all’esplorazione della volta celeste che ogni anno in questo periodo è pronta a mostrarci eventi astronomici imperdibili.

Occhi al cielo dunque, per una serata osservativa che vuole coinvolgere adulti e bambini: a partire dalle ore 21:30, negli spazi antistanti il Centro didattico naturalistico “Case di Gebbia”, all'interno della Riserva orientata "Monti di Palazzo Adriano e Valle del Sosio”, le osservazioni al telescopio guidate dagli esperti astrofili dell'associazione Orsa Palermo - Organizzazione Ricerche e Studi di Astronomia - accompagneranno i partecipanti alla scoperta delle meraviglie osservabili nel cielo notturno: le stelle, la luna, i pianeti giganti Giove e Saturno, le meteore, conosciute come “stelle cadenti”, e le costellazioni visibili.

L'iniziativa è organizzata dal gruppo di ragazze e ragazzi protagonisti del progetto “Ingegni - Giovani attori del territorio” nell’ambito di un percorso di formazione e promozione del territorio incentrato su una fruizione rispettosa delle riserve e sulla tutela delle aree naturali come motore per lo sviluppo sostenibile del territorio.

“Ingegni” è promosso dal Comune di Palazzo Adriano, in collaborazione con le associazioni Maghweb, Via delle Rondini e la Consulta Giovanile di Palazzo Adriano, con il sostegno di Anci e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale grazie al bando Fermenti in Comune.

Un’occasione imperdibile, pensata per coinvolgere persone di tutte le età e per trascorrere una serata all’insegna della scienza e della divulgazione. Per maggiori informazioni basterà inviare una mail a ingegni.palazzoadriano@gmail.com.