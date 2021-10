Prima nazionale della fiction tv di soli siciliani ai Cantieri Culturali della Zisa

Così il momento tanto atteso è arrivato e la Fiction Tv Siciliana, definita negli anni dagli addetti ai lavori, Il Gomorra Siciliano in chiave Sociale diretta e Interpretata dal noto Attore/ Regista Palermitano Angelo Faraci è pronta ancora alla sua uscita.

Grazie al Comune di Palermo, innumerevoli partnership, Imprenditori e svariati Comuni dell'hinterland Siciliano da bellissimi scorci anche dei Peloritani e dei Nebrodi; Domenica 10 Ottobre 2021 alle ore 16:00 uscirà e sarà presentata al Multisala Vittorio De Seta la Prima Nazionale di Ciò che non ti ho Detto Revolution, ai Cantieri Culturali della Zisa la quarta nuova Stagione dopo il successo delle precedenti che hanno visto la partecipazione di nomi Storici del Cinema Isolano, dalla figura di Totò Borgese, Enzo Buffa, Francesco Capizzi, Alfonso Veneziano, Micaela Chiacchiari, Giuseppe Lucania e lo stesso Angelo Faraci, riscuotendo successo non solo in Italia con Sky 810 con la casa di Distribuzione Action e Production ma anche su Prime Video per gli Italiani e i Siciliani all'Estero negli USA e UK portando panorami incantevoli di ogni angolo e scorcio di Sicilia nel mondo, Serie Tv tra l'altro sposata dalla sua origine dalla Realtà Palermitana Teleone di Giuseppe Speciale . L'evento pubblico avrà lo Start per le ore 16:00, sarà presentato dal noto Conduttore Messinese, Antonio Latteri e la Influencer Palermitana Marika Faraci ed a seguire, seguirà la proiezione del Film che nulla assolutamente a vedere con le altre Serie Tv portate a compimento in Sicilia stereotipate dal fenomeno Mafioso in quanto il lavoro in questione come visto nel tempo manda un messaggio ben preciso alle nuove giovani generazioni affinché si sottraggono al culto dell'Illegalità.

Tanti gli ospiti a sorpresa e i relatori in sala tra cui, l'attore Palermitano Cabarettista Totò Borgese, l'attore Alfonso Veneziano, il Direttore Sky da Milano con la casa di Produzione e Distribuzione Action e Production Stefania Conti, a giovani della Politica Locale di Palermo impegnati sul Sociale nel nome di Pasquale Leto e Domenico Castelli, al Vicesindaco del Borgo Medievale tra i Borghi Medievali più belli d'Italia Salvatore Buemi, Al Direttore di Sicilmed Tv della Testata Giornalistica Siciliana che ha curato negli anni la diffusione del medesimo Progetto Angelo Marano, Al Direttore Di Cronache Mediterranee Carmelo Santangelo, allo Staff del Club Lando Buzzanca e Francesca Della Valle capitanato da Giuseppe Romano e Rosaria Lo Porto a tantissimi attori del Cast, a Me.P.A. "Messina Progetto Arte Production Web Tv Eventi Messina web" di Pippo Scattareggia ed Helga Corrao, corrispettivi Imprenditore e Produttore, attrice e Direttore Artistico; famosi in Sicilia e in Italia per aver dato l'origine del Taormina Film Festival e aver curato e diretto Eventi Storici legati alla Cultura Cinematografica con Nomi Illustri del Cinema Italiano sino a scoprire nell'anno in corso proprio Angelo Faraci premiandolo con il Primo Premio alla Carriera, Messina Cinema Edizione 2021 alla memoria del grande Nino Manfredi.

L'evento è pubblico su invito con normative vigenti Anticovid imposte dalla Regione Siciliana ovvero muniti di Mascherine, green pass e chi non l'avesse è sufficiente anche un tampone con durata 48 ore accompagnato da green pass temporaneo, sarà garantita la distanza di sicurezza.

Si ricorda che la manifestazione è gratuita e per prenotarsi sino a posti consentiti con le seguenti norme e indicazioni riportate basterà lasciare un messaggio con scritto solamente; confermiamo Domenica, il numero dei posti, nome e cognome, sarà una Festa per il Cinema Isolano visto il momento e il tutto in terra di Sicilia.

