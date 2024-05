Prigioniere del sacro, il tour tra vite e segreti delle monache di clausura

Cos'è stata la vita claustrale? Quale il dramma delle monacazioni forzate? Quante e quali le strategie di sopravvivenza? Un esclusivo viaggio storico - letterario alla scoperta della vita dietro le grate di conventi e monasteri palermitani, microcosmi ambivalenti in cui convivono e si scontrano libertà e reclusione, comunità e isolamento, privazione e ricchezza, contemplazione e operosità. Appuntamento il 26 maggio.



Attraverso un approccio insieme sociologico, antropologico e letterario - arricchito dalle testimonianze di chi le ha vissute e, in taluni casi, subìte - un racconto itinerante sulle pratiche del monachesimo e della monacazione forzata, fenomeno coercitivo, perverso e terribile. A corredo della passeggiata, l'ingresso alla Chiesa e al monastero di Santa Caterina d'Alessandria. La partecipazione è valida su prenotazione. Per ragioni organizzative, non faranno fede il "parteciperò" su Facebook, né richieste di informazioni/prenotazione incomplete o non confermate.



N.B.: l'evento è un racconto itinerante, volto alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio culturale e immateriale, da non intendersi come visita guidata o tour turistico. Lo stesso non comprende approfondimenti di carattere artistico architettonico, né ulteriori ingressi oltre al monastero di Santa Caterina. L'attività è a numero chiuso e sarà confermata al raggiungimento di minimo 10 partecipanti. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di anomalie o imprevisti, lo staff si riserva di modificare/annullare l’evento, dandone tempestiva comunicazione.





Contributo: €15 pax - €12 ridotto soci TACUS (comprensivo di ticket d'ingresso).