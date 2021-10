Prevenzione del tumore al seno, autopalpazione e allattamento: incontro alla sanitaria Maman

Salutiamo ottobre e il mese della prevenzione del tumore al seno con un'occasione unica. La sanitaria Maman e la sezione palermitana della Lega italiana per la lotta contro i tumori dedicano una giornata informativa con la dottoressa Miriam Vitrano, esperta senologa, che trasformerà l’attività in un luogo di incontro e di crescita per i bambini e le loro famiglie.

La giornata del 15 ottobre prevede due momenti distinti: dalle 10,30 alle 11,30 si parlerà di prevenzione e tecniche di auto-palpazione, mentre dalle 11,30 alle 12,30 ci sarà spazio per affrontare i temi della prevenzione e dell’allattamento. Appuntamento dunque alla sanitaria Maman in via Giuseppe Alessi 18/A, di fronte all’edificio Enel.

Scegli la tua fascia oraria (anche entrambe) e prenota il tuo posto telefonando al numero 091.362869.

