Presepe vivente al Castello di Carini: il Natale nella riproduzione della nascita di Gesù

Nelle storiche mura del Castello di Carini torna il presepe vivente messo in scena dall'associazione Moltimondi. Questo evento unico si svolgerà, dalle 17 alle 21, in tre date speciali: il 26 dicembre, il primo e il 6 gennaio.

Un'esperienza immersiva che porta i visitatori indietro nel tempo, nella Giudea di 2000 anni fa. Gli attori locali daranno vita alle scene natalizie classiche, offrendo una riproduzione autentica della nascita di Gesù.

Inoltre, i visitatori avranno l'opportunità di esplorare le bellezze del Castello La Grua Talamanca, un sito ricco di storia e cultura che, con la sua atmosfera suggestiva, offre il contesto perfetto per la rappresentazione storica. Invitiamo le famiglie, gli amici e gli appassionati di storia e cultura a unirsi a noi in queste date speciali per celebrare il Natale.

Per maggiori informazioni, visitate il sito web www.carinicittaparlante.it o seguite i social Instagram @carini_citta_parlante, Facebook Carini Città Parlante. L'evento è realizzato con la collaborazione de Il Carro Di Tespi Aps. Pass d'ingresso costa 3 euro. Il biglietto si può prenotare su www.carinicittaparlante.it o acquistare direttamente al castello nei giorni del presepe vivente.