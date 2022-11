Incanto, bellezza e fede in un presepe vivente: il Natale sul mare all'Arenella

Anche l'Arenella avrà il suo presepe vivente. Dopo la sosta per la pandemia Nei giorni 16 e 17 dicembre e 6 e 7 gennaio dalle ore 17 alle 21,nel quartiere marinaro dell'Arenella all'interno del centro storico della borgata la Parrocchia San Antonio da Padova guidata dal parroco Don Francesco Di Pasquale assieme con i parrocchiani daranno vita alla terza edizione del presepe vivente.

Nel piccolo borgo marinaro rivivremo quello che è accaduto circa 2000 anni fa a Betlemme in occasione della nascita di quel bambino Gesù venuto sulla terra per la salvezza del mondo. Per tenervi aggiornati sulla modalità di prenotazione sia per i gruppi organizzati che per i singoli potete consultare la pagina Facebook Presepe Vivente Arenella.