Le arti, i mestieri e le tradizioni siciliane in miniatura: a Cinisi il presepe semovente di Giacomo Randazzo

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

L'arte del presepe semovente in mostra nella salone comunale di Palazzo dei Benedettini, in piazza Vittorio Emanuele Orlando a Cinisi. Realizzato da Giacomo Randazzo, a cura dell'associazione culturale "Arte & Tradizione" dal 1955/56, il presepe, che racconta e mette in mostra le arti, i mestieri e le tradizioni siciliane, resterà aperto e visitabile fino al 23 gennaio.

Per tutto il periodo fino al 6 gennaio, tutti i giorni dalle 17-20 e nei festivi dalle 16.30-20.30 Dal 6 gennaio al 23 gennaio, sabato e domenica dalle 16.30-20. E’ possibile visitare il presepe su prenotazione (ingresso contingentato con green pass e mascherine, nel rispetto delle normative anti - covid). Il presepe delle arti, dei mestieri e delle tradizioni Siciliane in miniatura (in scala 1:10) ricco di particolari miniaturizzati e personaggi semoventi meccanizzati, è iscritto dal 12.03.2007 al Registro delle eredità Immateriali (R.E.I.) istituito dalla Regione Siciliana e realizzato con il patrocinio del Comune di Cinisi.

E’ un’esposizione, in miniatura, di grande rilevanza storico-culturale e antropologica, simbolo dell’identità siciliana, nella quale la magica atmosfera del Natale è in perfetta armonia con la rappresentazione dei mestieri, delle arti e delle tradizioni siciliane, tipiche della civiltà contadina, pastorizia e artigianale del secondo dopoguerra, oggi in gran parte desuete. E’ realizzata con materiali reali (tufo, pietra, ceramica, legno, ferro) a partire da una ricerca meticolosa e da uno studio approfondito della storia della tradizione siciliana. I personaggi, attraverso dei meccanismi curati nei minimi particolari, riproducono i movimenti tipici dei diversi mestieri che si rappresentano: il fabbro, il falegname, il calzolaio, la ricamatrice e la filatrice, la senia, il mulino, il vasaio, i muratori, i piaggiatori d’uva, il macinatore di grano, i carretti siciliani, il ricottaio, il forno, il tornio, la lavandaia, e lo spettacolo dei pupi siciliani.

In questo contesto storico si inserisce l'evento della Natività. Ciò avviene senza troppo clamore, in una stalla appena fuori dall'abitato, quasi a voler rafforzare l'idea che l'importanza e la grandezza del Natale è insito nello stesso modello di vita della povera e umile gente, fondata sui valori dell’onestà e della solidarietà. La Natività è realizzata in movimento con la Madonna che culla instancabilmente Gesù bambino. Nel centro troviamo la Chiesa nella quale vengono riprodotti elementi (colonne, marmo, affreschi, altare) delle varie chiese di Cinisi , la sagrestia e il campanaro che suona le campane. Caratteristici del presepe semovente sono gli usi e i costumi della tradizione siciliana: l’allevamento della vacca cinisara e la produzione della ricotta e del formaggio; i carretti siciliani, i muri a secco e i bevai; la Mensa di San Giuseppe e le maschere del Carnevale; i cibi tipici della cucina siciliana quali la cassata, i cannoli, l’estratto di pomodoro e il pomodoro secco, le arancine, le panelle, la frutta martorana e fichi d’india; l’abbigliamento siciliano con coppole e gilet; gli attrezzi artigianali e contadini; la raccolta dei limoni e delle olive, la vendemmia e infine lo spettacolo dell’opera dei pupi.