Il presepe nella roccia, a San Martino delle Scale l'escursione natalizia

Un'escursione sorprendente, lunga e Natalizia, tra giganti di roccia e boschi muschiosi. Un percorso vario, in parte tecnico e molto panoramico, per chi vuole conoscere i monti e la natura sopra San Martino delle Scale, per chi vuol vedere il Cuore della Montagna e il suo presepe.

L'appuntamento è per le ore 08.30 al parcheggio antistante l' ingresso dell'Abbazia di San martino dele Scale -Piazza Platani, 11, 90046 San Martino delle Scale. La partenza dell'escursione avverrà alle 8.45. Segnaposto ritrovo, partenza e arrivo:

https://goo.gl/maps/q5USPBzH92GWBBFj9

Dati tecnici:

Classificazione: Escursionisti Esperti (EE)

(Itinerario di media lunghezza con sentieri non sempre evidenti)

Difficoltà: medio/alta ( il percorso prevede sentieri forestali, sentieri, mulattiere e alcuni passaggi su rocce e terriccio che necessitano di forza ed equilibrio adeguate.)

La lunghezza del percorso: 14 km

Dislivello positivo: 600 metri.

Quota massima: 980 m

Quota minima: 540 m