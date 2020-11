"Intorno al presepe, idee, emozioni, sensazioni": il Natale di Terrasini quest'anno va online

Un mese esatto e sarà Natale. Non una semplice data, è uno stato d’animo. L’Associazione culturale “Così, per… passione!” si prepara anche quest’anno a “raccontarlo” e celebrarlo con l’iniziativa "Intorno al presepe: idee, emozioni, sensazioni", la mostra di presepi giunta alla nona edizione.

La mostra si terrà in modalità online, attraverso Facebook, utilizzando la pagina dell'associazione culturale. La partecipazione è aperta a tutti ed è gratuita. Chi intende partecipare deve inviare all'indirizzo dell'associazione (cosiperpassionenatale@gmail.com) dal 7 dicembre 2020 al 5 gennaio 2021 una o più foto (massimo 5) e/o uno o più video (massimo 3) con sottofondo musicale, in cui si veda (in panoramica e nei dettagli) il proprio presepe o i propri presepi dalla tradizionale fattura artistico e/o artigianale, realizzati in qualsivoglia materiale, forma e dimensioni, a casa o - se frutto di collezioni o raccolte di cui è appassionato - là esposti.

Verrà creato un album apposito per l’occasione, seguendo l’ordine di arrivo, con la indicazione specifica di nome e cognome del partecipante più una sintetica descrizione delle caratteristiche degli esemplari proposti. Ciascuno fruitore della pagina potrà esprimere il proprio apprezzamento cliccando sul “Mi piace”: a fine mostra, i tre presepi e i tre video che otterranno il più alto numero di like (di “Mi piace”) saranno destinatari di un riconoscimento (un premio simbolico). Tutte le foto e i video pervenuti saranno girati alla redazione di una testata giornalistica nazionale, sì da essere inseriti in apposita pagina dedicata dal giornale ai presepi (provenienti dall’Italia e dall’estero).

La mostra - che è patrocinata dal Comune di Terrasini - avrà inizio con un evento-incontro in streaming lunedì 7 dicembre, alle ore 17, presenti l’Arcivescovo della diocesi, monsignor Michele Pennisi, il sindaco, Giosuè Maniaci, gli assessori Arianna Fiorenza e Vincenzo Cusumano e prevedrà anche la partecipazione di un personaggio del mondo dello spettacolo con una speciale performance natalizia.

È prevista per i bambini e i ragazzi (rispettivamente dai 6 ai 13 anni) la possibilità di presentare una propria “letterina natalizia” con l’espressione dei desideri più cari, con pensierini, una storia, una composizione in versi o in prosa, tutti ricollegabili alla “rappresentatività” dei cosiddetti “pasturieddi”, in riferimento ai loro mestieri, a quello che portano in dono, ai loro atteggiamenti, alla bellezza della loro umile semplicità, caratteristiche, delle quali il presepe rappresenta il “trionfo”. Anche questi verranno raccolti e inseriti nel volume-catalogo in programma per il prossimo anno.

"Rifacendoci al tema proprio della mostra, ci preme sottolineare che la nostra iniziativa si propone quale gesto di fiducia e di augurio che oltrepassi le nostre forze, un modo per “gettare” il nostro cuore e il nostro sguardo oltre ogni ansia, ogni smarrimento, oltre le innumerevoli difficoltà che stiamo vivendo, sì che il Natale rechi speranza nel mondo e nelle nostre case" spiegano dall'associazione.