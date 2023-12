Da Greccio a Valledolmo, presepe in memoria di fratel Biagio Conte

La Fraternità dell’Ordine Francescano Secolare di Valledolmo, con la collaborazione di un gruppetto di Giovani (Fulvio Panepinto, Giuseppe Gennuso e Francesco Cuccia) in questo anno cui ricadono gli 800 anni del primo presepe realizzato da San Francesco d’Assisi a Greccio, nella Valle Santa Reatina, hanno realizzato con entusiasmo, fantasia e buona volontà un grazioso Presepe nell’Oratorio di San Francesco, che molto si presta per la sua struttura architettonica in pietra viva.

Il Presepe è stato inaugurato dal Parroco don Sandro Orlando, alla presenza del Sindaco Angelo Conti, dei Consiglieri Comunali e con un gran numero di cittadini, che sono rimasti tutti meravigliati ed entusiasti dalla bellezza del Presepe anche nei minimi particolari. Molto significativa è stata l’idea di posizionare davanti alla grotta una statuina di San Francesco d’Assisi in atteggiamento di meraviglia per la nascita di Gesù Bambino.

Il Presepe è stato ideato in memoria di Fratel Biagio Conte, Fondatore della Missione Speranza e Carità di Palermo che ha vissuto tutta la sua vita sull’esempio di San Francesco d’Assisi, facendosi povero tra i poveri. L’idea di farlo in memoria di Fratel Biagio è stata fortemente voluta dal Ministro OFS. Fratel Biagio è stato più volte a Valledolmo e il suo ricordo è sempre vivo tra i laboriosi cittadini compresi molti giovani. Il ricavato delle offerte dei visitatori sarà devoluto interamente alla Missione.

In questo anno di grazia il Ministro OFS Pietro Calogero La Monica ha pubblicato, proprio in questi giorni, un volumetto dal titolo 800 Anni con San Francesco d’Assisi- dal Presepe di Greccio a quello di Valledolmo, dove, oltre a fare memoria degli anniversari francescani che sono iniziati il 29 novembre scorso, si ricorda la tradizione del presepio e quella natalizia a Valledolmo, grazioso comune conosciuto come “porta delle Madonie”.

I laboriosi cittadini “presepisti” di Valledolmo, che fanno parte sia della Fraternità dell’Ordine Francescano Secolare che del Gruppo “Amici di San Calogero” subito hanno accettato, anche quest’anno, di mettersi in gioco su invito del Sindaco Angelo Conti, di rappresentare la nostra Comunità alla “Mostra di Presepi Diocesana”, che sarà punto cardine dell’evento natalizio “La Via dei Presepi 2023” nella bellissima città Normanna di Cefalù. Con questi unici manufatti, realizzati con materiale povero, si vuole promuovere con semplicità la cultura e l’antica tradizione locale verso la realizzazione del presepio, consolidare la propria identità e creare una forte sinergia tra i Comuni che fanno parte della Diocesi di Cefalù.