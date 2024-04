Festival Presente Futuro, linguaggi della scena contemporanea europea al Teatro Libero

Un comune denominatore: la promozione della creatività contemporanea tra diverse generazioni di giovani artisti, dalla danza al teatro, ai nuovi linguaggi. La 18esima edizione del festival internazionale “Presente Futuro”, organizzato dal teatro Libero, dal 14 al 18 maggio 2024, è un momento di visibilità della scena emergente europea attraverso connessioni internazionali, sostegno alla produzione, residenze e confronto con pubblici e operatori del settore di diversi paesi. In questa edizione, sono previste creazioni in concorso, con in palio diversi premi in denaro, residenze e giornate di programmazione tra Francia, Grecia e Svizzera.

Il programma

Una quindicina di brevi spettacoli, di cui quattro fuori gara, per cinque serate al teatro Libero, con in palio diversi premi in denaro, residenze e giornate di programmazione tra Francia, Grecia e Svizzera. Quattro i progetti fuori concorso: “Zoologia”, di e con Lucrezia Maimone, compagnia Oltrenotte, Cagliari, vincitore della scorsa edizione del festival; “Muoio come un paese”, di Gemma Hansson Carbone; Naprawski/Gemma Hansson Carbone, Svezia; “Love (h) u-man’s love” di Giovanni Zappulla, compagnia Zappulla Dmn/centro coreografico l’Espace Aps/Asd, Palermo; “Corpi tra le nuvole”, coreografia Tiziana Arnaboldi, Teatrodanza Tiziana Arnaboldi/coproduzione Fondazione Marguerite Arp e Teatro San Materno.

“Presente futuro è un festival che ha fatto della visibilità a sostegno della creazione contemporanea la sua matrice fondante - dice Luca Mazzone, direttore artistico del teatro Libero - Nel corso degli anni abbiamo cercato di consolidare e ampliare una rete di operatori che garantisce residenze, sostegno produttivo, visibilità e programmazione. Attraverso questa rete e un bando nazionale ed europeo - continua Mazzone - selezioniamo dei progetti in fase di costruzione o di studio, comunque frammenti di progetti anche più ampi, e garantiamo ai vincitori la possibilità di avere scambi e incontri con tutti i territori dei partner, quindi creando un legame tra Francia, Grecia, Svizzera ed altri luoghi di residenza in Italia”.

Opere e Compagnie in concorso

Mania-C: Cie Nonni’s, Torino/associazione culturale Santa Briganti, Scenica Festival/Aps Circo Madera;

Wisper: Hunt compagnia danza contemporanea, Ancona;

Cuspidi: labirion officine trasversali, Roma/Pav snc;

Adesso che non so più niente: Rueda Teatro, Montesilvano (PE)/Florian Metateatro;

Wow wide web studio (audiovisual version): CodedUomo, Torino

The Three of us: collettivo sicilyMade, Serradifalco (CL)/Scenario Pubblico/In Arte associazione culturale;

T.r.i.p.o.f.o.b.i.a.: associazione House of Ivona, Fagagna (UD);

Isabel - tratto da una storia vera: Anonima Teatri/Twain centro produzione danza, Roma;

N–W: Som Noise, Barcelona/La Bonita Sccl, Barcelona (ES)

After all: Careccia-Consalvo, Milano/San Papiè associazione culturale;

Una sedia per due: Zerogrammi, Torino.

I Premi, i partner

Il primo premio prevede: 2 mila euro come budget di sostegno produttivo; una residenza di 15 giorni presso il teatro Libero di Palermo, con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo della creazione e la possibilità di realizzare una creazione di almeno 50 minuti; la programmazione del progetto esito della residenza, nella 19esima edizione del Festival Presente Futuro 2025.

- BTS (Between the Seas): residenza artistica presso Atene o Monemvasia (Grecia) con una restituzione pubblica del lavoro finale.

- Premio “Per un Teatro necessario”, assegnato dal dipartimento Saras dell’Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con l’associazione Settimo Cielo per consolidare i processi di ricambio generazionale nel quadro di rinnovamenti dei sistemi produttivi del teatro italiano: una residenza presso il Teatro Comunale La Fenice di Arsoli (RM).

- Premio Teatro San Materno Ascona – Svizzera, che offrirà: mille euro; una settimana di residenza presso il teatro San Materno di Ascona, con una restituzione pubblica di almeno 40 minuti.

- Premio La Baraka/studio Coréographique Chapelle Sainte-Marie: 15 giorni di residenza per una compagnia di danza, con alloggio presso lo studio coreografico La Chapelle Sainte-Marie di Annoncy.

- Premio Zero in condotta – Cobas, che assegnerà:cinquecento euro al progetto selezionato dalla giuria Cobas che privilegerà tematiche socio-politico-sindacali.

La giuria è composta da Nawal Aït Benalla/Cie, la Baraka Aktina Stathaki/direttrice Bts (Between the seas), Grc; Guido Di Palma/dipartimento Saras, Università La Sapienza di Roma; Roberto Giambrone/critico; Giacomo Sette/autore e regista associato Compagnia Settimo Cielo.

Per l’ingresso a tutti gli spettacoli del festival è previsto un carnet promozionale per cinque serate a 40 euro, oppure il biglietto per le singole serate: il 14 maggio, 12 euro (8 euro per under 25 e operatori teatrali); il 15 maggio, 15 euro (10 euro per under 25 e operatori teatrali); dal 16 al 18 maggio, invece, il biglietto costa 16 euro (12 euro per under 25 e operatori teatrali).

Il festival abbraccia progetti di danza, di performance partecipativa, nuova drammaturgia, proponendo compagnie provenienti dall’Italia e da diversi parti del mondo. “Quest’anno abbiamo diversi progetti fuori concorso, frutto dei vincitori dello scorso anno. E’ presente anche una compagnia palermitana, con la quale lo scorso anno abbiamo collaborato, che presenta un progetto in prima. E’ un festival che di fatto si sostiene da solo, attraverso i fondi del ministero - conclude Mazzone - Purtroppo, non abbiamo, ancora una volta, ricevuto nessun sostegno da parte di Regione e Comune. Ci auspichiamo che questo possa avvenire nei prossimi anni”.